Великий Новгород, 28 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Дума Великого Новгорода сегодня, 28 февраля, на очередном заседании отклонила законодательную инициативу о внесении изменений в условия предоставления регионального капитала «Первый ребёнок», с которой выступала депутат Анна Черепанова («Яблоко»). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатива не получила большинства голосов: её поддержали только 12 голосами «за», 15 депутатов воздержались, два выступили против.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Среди воздержавшихся от голосования были фракции «Справедливой России» и ЛДПР. Вице-спикер Алексей Афанасьев («Справедливая Россия») отметил, что фракция полностью поддерживает поправки Черепановой, но намерена дорабатывать и вносить повторно другую инициативу о поправках в этот областной закон — депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова, которая 27 февраля была снята с рассмотрения региональным парламентом.

Депутат от ЛДПР Виталий Васильев заявил, что фракция воздержится от голосования также из-за того, что поддерживает другую аналогичную инициативу. По его словам, свой пакет поправок в областной закон готовит фракция ЛДПР в Новгородской областной думе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черепанова выступала против того, чтобы капитал «Первый ребёнок» — субсидия в сумме 100 тыс. рублей при рождении первенца — выплачивался только матерям в возрасте до 29 лет включительно и только на улучшение жилищных условий. Она предлагала снять и возрастные, и целевые ограничения.

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Напомним, 27 февраля Новгородская областная дума не стала рассматривать аналогичные поправки от областных депутатов Дмитрия Игнатова (не входит ни в одну из фракций) и Андрея Ломанова («Единая Россия») из-за нарушений регламента: к законопроекту не было предоставлено заключение губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Также в нём усмотрели коррупциогенный фактор.