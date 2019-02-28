Москва, 28 февраля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Самый важный и полезный школьный предмет, который пригодится детям в реальной жизни, — математика. В этом уверены 72% жителей России (в 2009 году 50%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского (фрагмент). 1895

На втором месте — русский язык (64%), на третьем — история (38%). Также в пятёрку полезных школьных предметов вошли литература (37%) и физика (33%).

В меньшей степени важными предметами для дальнейшей жизни детей граждане назвали иностранные языки (23%), химию (18%), географию (14%), информатику (12%), физкультуру (11%) и биологию (10%).

Считают, что бесполезных школьных предметов нет, 7% опрошенных. При этом 6% относят к таким религиоведение, 5% — музыку, 4% — рисование.

Опрос проведен 25 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, к декабрю 2020 года Министерство просвещения рассчитывает частично заменить бумажные учебники по 11 предметам цифровыми устройствами.

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