Москва, 28 февраля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. «Наркокурьер» (18+)

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Старость и одиночество давно стали спутниками Эрла Стоуна. У него вроде бы все есть — жена, дети, бизнес, но к чему из этого ни прикоснись, все оказывается иллюзией. Однако, старик не теряет надежды на лучшее. Вот и шанс поправить свои дела подвернулся — крути баранку, не задавай вопросов и получишь кругленькую сумму. Но однажды Стоун выясняет, что перевозит не невинные грузы, а наркотики латиноамериканских картелей, а на хвосте у него полиция…

Фильм поставил легенда Голливуда Клинт Иствуд, он же исполнил в нем главную роль.

«По половому признаку» (16+)

Фильм режиссера Мими Ледер рассказывает о судьбе известного юриста и борца за права женщин Рут Бейден Гинзбург, ставшей второй в истории женщиной-судьей Верховного суда США. Рут начинала свою карьеру во времена, когда женщины были сильно ограничены в правах, борьбу за равноправие полов она сделала главной задачей своей жизни.

Британской актрисе Фелисити Джонс для съемок в картине пришлось отрепетировать акцент уроженки Бруклина. По словам самой Гинзбург, актриса блестяще справилась с трудной задачей.

«Последние любовники» (18+)

Американец русского происхождения Джек осел в португальском городе Порту. Он здесь совсем одинок — ни друзей, ни женщин, ни нормальной работы. Однажды в баре он встречает француженку Метти и влюбляется с первого взгляда. Между ними завязывается короткий отчаянный роман — красивый и какой-то нереальный. Может быть, ничего и не было, а Джек просто все это выдумал, устав от одиночества?

Роль в фильме Гейба Клингера — одна из последних ролей трагически погибшего в 2016 году актера Антона Ельчина.

«Юморист» (16+)

Каково быть юмористом во времена цензуры? Если твои шутки будут беззубыми, над ними никто не станет смеяться, а если ты переступишь невидимую черту, жди неприятностей. Любимец публики Борис Аркадьев долгие годы умудрялся балансировать на лезвии бритвы. Но с годами в его душе накапливались усталость и внутренний протест…

Фильм Михаила Идова выходит на экраны 1 марта.

«Счастливого нового дня смерти» (18+)

Когда один твой день похож на другой, как две капли воды, — впору взвыть. А если в конце этого дня ты каждый раз еще и умираешь от руки маньяка в дурацкой маске карапуза… Триш думала, что этот кошмар навсегда остался в прошлом. Но через год все повторяется. На сей раз маньяк охотится не только за Триш, но и за всеми ее друзьями, которых она успела завести за год. Что теперь она должна исправить в своей жизни, чтобы наваждение прекратилось и все остались живы?

Сиквел молодежного «ужастика» снял все тот же Кристофер Лэндон.

«Кадавр» (18+)

Меган бросила работу в полиции из-за психологической травмы, которая привела к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Пытаясь взяться за ум и начать новую жизнь, Меган устраивается ночной дежурной в городской морг. Как раз в первое ее дежурство туда привозят тело девушки, погибшей во время обряда экзорцизма. Вскоре начинаются пугающие странности. Меган изо всех сил пытается убедить себя, что бояться покойников глупо, но у нее плохо получается. Что это — галлюцинации из-за расшатанных нервов или нечистая сила и впрямь вышла на охоту?

«Ужастик» поставил режиссер Дидерик Ван Ружен.

«Любовницы» (16+)

Общая беда сближает. У всех трех героинь фильма Елены Хазановой одна проблема — мужчины, клявшиеся им в вечной любви, оказались женатыми. Не желая мириться с анекдотической ролью любовниц, девушки объявляют войну супружеской неверности. Отомстив своим обидчикам, они выходят на оперативный простор и начинают наказывать порок из чистой любви к справедливости. Ведь женщин, пострадавших от бесчестных мужиков, так много!

«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (16+)

Кто-то ездит в Майами отдыхать, а кто-то — работать. Полицейского, считающего, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, командируют в это райское местечко и пристраивают в напарники к местному копу, которого тоже трудно назвать полицейским с плаката. Но, возможно, именно такие ребята и нужны, чтобы справиться с мафиозным спрутом, щупальца которого не по зубам более вменяемым стражам порядка?

Криминально-детективную комедию снял французский режиссер Рашид Бушареб.

«Шедевр» (16+)

Герои авантюрной комедии Гастона Дюпра находятся на противоположных концах социальной лестницы. Артуро — блестящий галерист, торгующий произведениями искусства, и Ренцо, художник-мизантроп, непризнанный гений, по уши в долгах. Но, вопреки всему, этих двух немолодых и не очень симпатичных людей связывает крепкая и теплая дружба. Однажды Артуро придумал беспроигрышную аферу, которая должна была помочь обоим навсегда распрощаться с финансовыми проблемами…