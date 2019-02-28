Улан-Удэ, 28 февраля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Городской совет депутатов Улан-Удэ на очередной сессии принял досрочную отставку мэра города Александра Голкова и сити-менеджера Александра Аюшеева. Поводом стали заявления о добровольной отставке от самих глав.

Отставка

Аюшеев связывает свое решение с выходом на пенсию, хотя в республике идут упорные слухи о его переходе в правительство на пост министра транспорта. Александр Голков также перестал быть депутатом городского совета депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, об уходе в отставку сити-менеджера стало известно 15 февраля, а 26 февраля заявление о добровольном уходе написал мэр города. После отставок главным кандидатом в мэры от партии власти считается бывший первый замглавы республики, в настоящий момент исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Новые выборы мэра Улан-Удэ пройдут в сентябре 2019 года.

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Напомним, мэром Улан-Удэ Александр Голков работал два срока подряд, с 2012 года. Депутатом Улан-Удэнского городского Совета впервые был избран в 2003 году. Является членом Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» и членом политсовета Улан-Удэнского местного отделения партии «Единая Россия». Заслуженный инженер Республики Бурятия.