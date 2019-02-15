Сити-менеджер Улан-Удэ уходит в отставку

Улан-Удэ, , 11:46 — REGNUM Глава администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев сложил свои полномочия. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили сегодня, 15 февраля, в управлении информационной политики города. При этом официально вопрос об отставке должен быть утверждён депутатами Улан-Удэнского горсовета на ближайшей сессии 28 февраля. Недавно назначенный первым заместителем сити-менеджера Игорь Шутенков сегодня утром провел первое планерное совещание уже в статусе исполняющего обязанности руководителя администрации Улан-Удэ.

В ходе совещания, как сообщают в пресс-службе, он поднял вопросы, касающиеся благоустройства города, формирования комфортной городской среды, подготовки города к новому отопительному сезону, работы по отлову бродячих собак, уборки мусора и ряда других значимых тем. Кроме того, он отметил, что в 2019 году в Улан-Удэ намечено строительство 12 детских садов.

Переходит ли Александр Аюшеев на другую должность (ранее ему прочили кресло министра транспорта республики, остающееся вакантным с августа 2018 года — прим. ИА REGNUM ), или ушел на пенсию, в администрации сообщить затруднились. В этом году ему исполнится 65 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестановках в руководстве Республики Бурятия и её столицы. Бывший первый замглавы республики Игорь Шутенков был назначен первым заместителем сити-менеджера Улан-Удэ.

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Сам сити-менеджер Александр Аюшеев, а также мэр города Александр Голков, про возможную отставку которого также сообщали СМИ, всю эту неделю находятся в отпуске. Игоря Шутенкова, в свою очередь, наблюдатели считают главным кандидатом в мэры от партии власти. Выборы мэра Улан-Удэ пройдут в сентябре 2019 года.

Добавим также, что должность сити-менеджера после выборов уйдет в историю Улан-Удэ. Закон о её упразднении был принят Народным хуралом республики в конце прошлого года.

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