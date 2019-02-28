Москва, 28 февраля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Возбудить дело в отношении платежных систем Visa и MasterCard потребовали три торговые ассоциации от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.

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Среди тех, кто написал обращение в ФАС: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В ассоциациях считают, что Visa и MasterCard злоупотребляют своим доминирующим положением.

«Настоящее заявление направляется в ФАС России в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением», — говорится в документе.

Ассоциации отмечают, что установление повышенных ставок МБК платежных систем Visa и MasterCard для предприятий розничной торговли непродовольственных товаров имеет признаки создания дискриминационных условий, что является злоупотреблением и нарушением антимонопольного законодательства.

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