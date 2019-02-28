Москва, 28 февраля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Украина не может иметь никакой иной национальной традиции, кроме советской и русской, поэтому для построение антирусской идентичности украинской элите приходится конструировать миф, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

В этой ситуации, когда опереться для создания антирусской идентичности в украинском обществе не на что, в ход идут мифы и фейки вроде «шумеров», «протошумеров», которые «вырыли Черное море» и так далее. Настоящая же украинская идентичность может быть только вместе с русскими.

«Украинство — это конструкт. Украина — нет… Его начали конструировать в XIX веке, и были сильные люди, Бандера, грекокатолики, готовые убивать и умирать за это… Они понимали, что они этот конструкт не могут навязать просто так, поэтому они говорили: «Навязываем только силой, только через диктатуру, уничтожая москалей, омоскаленных и несвидомых — треть населения». Читайте Бандеру, ставшего официальным идеологом Порошенко, а значит и Украины», — объяснил суть украинского конструкта Кургинян.

Он также добавил, что именно на этот антирусский и фашистский, по существу, конструкт сделали ставку Соединенные Штаты, после чего на Украине началась унизительная десуверенизация страны, превращение ее в «в дьявола для грязной работы» Запада против России.

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