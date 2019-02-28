Казань, 28 февраля, 2019, 05:29 — ИА Регнум.

с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов, а также с целью реализации имущества общества по заниженной стоимости

Автопарк

Не успела компания, принадлежащая бывшему главе правления «Татфондбанка», снять обеспечительные меры с дорогостоящего автопарка, как Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве экс-банкира по требованию финансового управляющего наложил запрет на осуществление любых регистрационных действий повторно. Финансовый управляющий считает, что ликвидация компании-владельца транспортных средств, среди которых Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz, осуществлена «». Определением суда обеспечительные меры установлены до вынесения решения по заявлению финансового управляющего, который оспаривает решение о ликвидации ООО «МР Холдинга», передаёт корреспондент

Напомним, ТФБ, который лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле был обанкрочен, инициировал иск о банкротстве своего бывшего главы правления — депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, который также проходит фигурантом по ряду уголовных дел на несколько десятков эпизодов с ущербом свыше 50 млрд рублей. Изначально была сделана попытка восстановить платежеспособность банкира, но с июля 2018 года его уже объявили банкротом, приступив к процедуре реализации имущества. Пока идёт формирование конкурсной массы, а порядок продажи планируется принять в апреле.

Одновременно с этим формируется реестр кредиторов Роберта Мусина, куда попытались попасть и фирмы, в которых он является единственным владельцем. Суд отклонил эти требования. Помимо этого, по ряду компаний Мусина учредитель принял решение о ликвидации. Одна из таких компаний — ООО «МР Холдинг», но решение на сегодня оспаривается финансовым управляющим экс-банкира.

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В феврале 2019 года ООО сняло обеспечительные меры с автопарка, но спустя несколько дней по заявлению финансового управляющего банкира на семь автомобилей и два прицепа был наложен повторный запрет органам Управления ГИБДД МВД по РТ осуществлять любые регистрационные действия. В списке — Mercedes-Benz GL550 4-MATIC 2013 года выпуска, ТОУОТА HIGHLANDER 2014 года выпуска, прицепы, грузовик, Porsche Cayenne GTS 2015 года выпуска, BMW 750LI XDRIVE (2013 год выпуска), «Лада Калина» 2012 года, ТОУОТА RAV4 2014.

В материалах дела уточняется, что заявитель обосновал свои требования тем, что «непринятие обеспечительных мер приведет к безусловному вреду финансовым интересам кредиторов Мусина P.P., а также к невозможности исполнения определения суда». ООО «МР Холдинг» с сентября 2018 года признан банкротом как ликвидируемый должник.

«Финансовый управляющий Мусина P.P. полагает, что решение о ликвидации ООО «MP Холдинг» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное Общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов, а также с целью реализации имущества Общества по заниженной стоимости. Указанные действия нарушат права кредиторов Мусина P.P., которые обоснованно рассчитывали на получение денежных средств, полученных от продажи доли в уставном капитале ООО «MP Холдинг», — отмечается в определении суда, которым ходатайство об обеспечительных мерах было удовлетворено.

Финуправляющий экс-банкира также заявила, что «в случае реализации имущества ООО «MP Холдинг» с неверной, заниженной относительно рыночной стоимости оценкой имущества, а также его реализации или списания в качестве малоценного имущества, будет причинен безусловный вред имущественным правам кредиторов Мусина P. P».