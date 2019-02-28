Колыме пообещали больше авиарейсов в Москву
Магадан, 28 февраля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Проблему катастрофической нехватки мест в самолётах, летающих из Магадана в Москву, решают через Совет Федерации. С просьбой увеличить количество рейсов на Колыму к «Аэрофлоту» обратилась председатель верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко. Её, в свою очередь, попросил форсировать решение этой проблемы сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. Вчера он опубликовал письмо председателя Совета Федерации генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Руководителя главной российской авиакомпании письменно уведомили о том, что в связи с нехваткой авиабилетов Магадан — Москва на Колыме «сложилась крайне напряжённая социальная обстановка».
«По мнению представителей органов государственной власти области, для устранения проблемы дефицита пассажирских мест будет достаточно организовать по данному маршруту в мае — октябре восемь регулярных рейсов в неделю, выполняемых воздушными судами вместимостью 450−500 человек», — написала в обращении к директору «Аэрофлота» Валентина Матвиенко, попросив обеспечить этот объём перевозок.
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По информации РБК, в авиакомпании «Россия», «дочке» «Аэрофлота», уже пообещали, что частота рейсов Магадан — Москва на летний период 2019 года будет увеличена с 22 до 30−31 рейса в месяц. В том числе колымчанам обещано, что изменится и кресельная ёмкость самолётов, и возить их в столицу будут широкофюзеляжные Boeing 777−300.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, говоря о проблеме нехватки субсидированных авиабилетов, Анатолий Широков отмечал, что есть две причины её возникновения: деньги и количество самолётов и пассажирских мест в них.
«С деньгами на сегодняшний день вопрос находится на согласовании у председателя правительства РФ. Вторая часть проблемы — это места, и я обратился к Валентине Матвиенко с просьбой о поддержке дополнительного выделения самолётов до Колымы на летний период, она будет общаться непосредственно с руководством «Аэрофлота». «Аэрофлот» — переговорщик очень сложный, с ним очень трудно договориться, но мы искренне надеемся, что вмешательство Валентины Ивановны позволит обратить ситуацию в нашу пользу. Пока «Аэрофлот» запланировал семь рейсов в неделю на самолётах с комплектацией в 350 кресел, мы же просим восемь бортов в неделю с комплектацией 450 кресел. Это позволит резко увеличить количество тех, кто сможет улететь на материк отдыхать», — отмечал Анатолий Широков.