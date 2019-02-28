Нижний Новгород, 28 февраля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), которое осуществляет общественные перевозки в Нижнем Новгороде, по итогам 2018 года так и не вышло на безубыточную работу. Убыток компании без учёта бюджетного финансирования составил 530 млн рублей, а с учётом помощи бюджета — 20,6 млн рублей. Среди путей выхода из кризисной ситуации, которая длится не первый год, новое руководство компании, назначенное в октябре 2018 года, называет оптимизацию численности кондукторского состава, но точное количество сотрудников, что подлежит «оптимизации», не называется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Homoatrox В общественном транспорте

Об итогах работы муниципального предприятия, находящегося уже несколько лет на грани банкротства, отчиталась Елена Лекомцева, назначенная на должность директора в октябре 2018 года. По её данным, доходы предприятия за год составили 1,3 млрд рублей, от непрофильной деятельности было получено ещё 22 млн рублей, а прочие доходы составляли 10,9 млн рублей, но при расходах 1,8 млрд рублей убыток от хозяйственной деятельности был 530 млн рублей, если не учитывать бюджетное финансирование. Из бюджета компания получила 509 млн рублей, что также не покрыло убыток, который в итоге составил 20,6 млн рублей.

В то же время кредиторская задолженность НПАТ на начало 2019 года составила 1 млрд 29 тыс. рублей.

Рост расходов компании в прошлом году был связан с приобретением 100 автобусов, а также с повышением зарплаты — с июля до 45 тыс. рублей её повысили водителям и до 25 тыс. рублей кондукторам. Помимо этого, на работу в компанию был принято 200 водителей.

За прошлый год муниципальный перевозчик перевёз 66,8 млн пассажиров по 52 городским маршрутам, из которых 38,5% (25,7 млн человек) составили льготники. В связи с тем, что областное правительство пересмотрело методику расчёта выпадающих доходов компании за льготные перевозки, по этой статье ожидается увеличение доходов НПАТ. За 2018 год предприятие получило из бюджета 102 млн рублей компенсации.

Для выхода из кризиса в компании запланировали провести оптимизацию производственных процессов, внедрить бережливое производство, повысить эффективность труда работников и административно-управленческого персонала. А на 2019 год «запланировано внедрение стационарных валидаторов и оптимизация численности кондукторского состава». Грозит ли это увольнением кондукторов, не сообщалось.

Напомним, банкротством муниципальному перевозчику уже грозил один из кредиторов. ООО «Нефтьсервис-НН» в сентябре 2018 года в федеральном реестре сообщило о намерении обратиться в суд с иском о несостоятельности данной компании. Пока подобный иск не подан, но перевозчик с января 2019 года судится с ООО, пытаясь применить последствия недействительности сделки и взыскании 17 446 350 рублей. Слушания по данному иску пройдут 5 марта 2019 года. Если иск удовлетворят, то, возможно, основания для подачи банкротного иска отпадут.

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В 2019 году на городских маршрутах от НПАТ работает 400 автобусов ежедневно.