Москва, 28 февраля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» сообщения для пассажиров авиарейсов будут дублироваться на китайском языке с конца марта — начала апреля 2019 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Professor Caretaker Аэропорт «Внуково»

Сообщается, что аэропорт собирается участвовать в программе China Friendly. Согласно этой программе, голосовые объявления об авиарейсах в Китай и из Китая будут дублироваться на китайском языке. Подчеркивается, что среди сотрудников воздушной гавани уже есть люди, владеющие китайским языком. Однако «Внуково» не исключает, что в связи с растущим пассажиропотоком из Китая количество персонала может быть увеличено.

Также переводы на китайский язык появятся в меню ресторанов и кафе, которые находятся в здании аэропорта. Помимо этого, «Внуково» планирует ввести оплату через платежную систему Alipay, распространенную в Китае.