Катманду, 28 февраля, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабинда Адхикари погиб при крушении вертолета, сообщает телеканал NDTV.

Непал

Сообщается, что вертолет потерпел крушение в районе Тапледжунг. По данным местных СМИ, министр с чиновниками собирались посетить в этом районе храм, а затем вылететь в соседний район Панчтхар для проверки нового аэропорта. По предварительным данным, в результате крушения погибли министр и еще пять человек.

Также, по сообщениям СМИ, на борту вертолета находился заместитель главы Управления гражданской авиации Непала. Причины авиакатастрофы пока не известны. Ведется расследование.