Тегеран, 28 февраля, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах, завил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тегеране на встрече с представителями армянской общины, отвечая на вопрос одного из присутствующих.

Встреча Пашиняна с армянской общиной Ирана. Надпись на армянском: «Арцах — это Армения»

«Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я — премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ), потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе», — отметил Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила о подготовке встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

После прихода власти в Армении Никола Пашиняна в мае 2018 года, лидеры двух стран уже встречались четыре раза, но все встречи носили неофициальный характер.

Последняя встреча Пашиняна с Алиевым состоялась 22 января 2019 года на «полях» экономического форума в Давоссе.