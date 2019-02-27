Москва, 28 февраля, 2019, 00:17 — ИА Регнум. «Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе"․ Об этом заявил радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

newsarmenia.am Вардан Тоганян

«Нам вовсе непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства.

Как и прежде, так и сегодня мы нацелены на возведение мостов дружбы, искренних и союзнических отношений и надеемся, что наши российские коллеги дадут соответствующую оценку участию парламентариев в хорошо организованном антиармянском движении, цель которого — посеять недоверие и недопонимание», — отметил он.

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Баку состоялось шествие, которое было приурочено к Ходжалинским событиям 27-летней давности.

В нынешнем году к акции присоединились представители Государственной думы России. В состав делегации вошли заместитель председателя комитета ГД по международным делам Ирина Роднина, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

27 февраля, выступая на заседании Совета Федерации, председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян заявил, что в Армении разочарованы участием российских парламентариев в акции в Баку.

«Несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе», — заявил Мирзоян.

«Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии некоторых членов Российско-армянской межпарламентской комиссии», — подчеркнул он.

27 февраля 1992 года силы самообороны НКР провели Ходжалинскую военную операцию, которая преследовала цель подавления огневых точек в Ходжалу, из которых вёлся регулярный ракетно-артиллерийский обстрел столицы республики — г. Степанакерта и близлежащих населённых пунктов, а также разблокирования автомобильной дороги из Степанакерта в райцентр Аскеран и единственного в новонезависимой республике аэропорта, расположенного вблизи Ходжалу.

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Данную операцию азербайджанская сторона представляет в качестве «специальной операции по уничтожению мирного азербайджанского населения». Однако, подразделения сил самообороны НКР оставили мирным жителям коридор для их безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азербайджанская сторона была заранее предупреждена. Однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.