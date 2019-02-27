Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Ростовские пользователи социальных сетей задаются вопросом, почему на городские маршруты так и не вышли троллейбусы, приобретённые у Москвы. Власти неоднократно переносили срок их выпуска, но пассажиры до сих пор не могут воспользоваться поездкой в электротранспорте.

Pavel Kazachkov Троллейбус

«Куда делись 14 подаренных Москвой троллейбусов? Забыли уже про них все? Потратили круглые суммы на их транспортировку и успокоились», — сетует в паблике «Это Ростов-на-Дону! — Новости» Александр А.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2018 года в Ростов-на-Дону доставлена первая партия троллейбусов, подаренных Москвой, о которой летом прошлого года информировал ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв. Внешний вид транспорта не обрадовал интернет-пользователей, увидевших транспорт.

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В Ростове-на-Дону после Дня города оживят троллейбус

Возобновить троллейбусное движение в областном центре в полном объёме ростовские чиновники обещали в сентябре 2018 года. Также сообщалось, что до конца 2018 года по транспортным артериям города-миллионника начнут курсировать 14 троллейбусов из Москвы.