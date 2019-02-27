Вашингтон, 27 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Посол Пакистана в Вашингтоне Асад Хан призвал США вмешаться в процесс разрешения индо-пакистанского конфликта, 28 февраля передает агентство Reuters.

Imtiaz Ahmed Пакистан

«Мы, конечно, хотели бы… видеть более активное участие Соединенных Штатов», — заявил Асад Хан журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни ВВС Индии разбомбили «лагерь боевиков» на пакистанской стороне границы, ПВО Пакистана сбили два индийских военных самолета.

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