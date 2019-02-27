Москва, 27 февраля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил египетскому коллеге Абдельфаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в Каире, сообщает пресс-служба Кремля.

Stephen Friday Железнодорожный вокзал в Каире

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме российского лидера.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля на железнодорожном вокзале Каира вышедший из депо тепловоз на большой скорости врезался в платформу и взорвался. Возникший пожар перекинулся на вокзальные строения и вагоны стоявшего рядом пассажирского поезда.

В результате аварии погибли по меньшей мере 28 человек, ещё десятки человек пострадали.

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