Штат Джамму и Кашмир, Индия, 27 февраля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Власти Индии построят 14 тыс. бункеров для жителей на границе с Пакистаном, 27 февраля передает агентство Reuters.

Jack Zalium Граница Индии

Индия и Пакистан уже обменялись воздушными ударами вдоль линии разграничения в Кашмире — индийская сторона нанесла удар по «тренировочному лагерю боевиков», Пакистан ответил ударом по индийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных.

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