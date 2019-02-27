Эр-Рияд, 27 февраля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии и руководство ОПЕК относятся к нефтяному рынку «спокойно и взвешенно» и заинтересованы в «стабильности», 27 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«25 стран используют очень спокойный и взвешенный подход. Как доказала вторая половина прошлого года, мы в первую очередь заинтересованы в стабильности рынка», — заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Трамп в «Твиттере» обрушился с критикой на страны ОПЕК, что вызвало кратковременное падение цен на нефть.

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