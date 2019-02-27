Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов откроет свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Ранее он стал первым главой города, посетившим офис этой соцсети в Доме Зингера на Невском проспекте.

Александр Беглов

С просьбой к Беглову завести страницу «ВКонтакте» 27 февраля обратились руководители благотворительных организаций Петербурга. На встрече с врио губернатора они объяснили, что именно в соцсетях сегодня обсуждаются городские многие проблемы.

«Если 3 миллиона горожан используют «ВКонтакте» — то и городская власть, все комитеты и районы должны быть с ними на прямой связи. Я привык начинать с себя, поэтому ответ — «да». Я найду время, чтобы в этом разобраться, и заведу страницу», — сказал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера

Несколькими днями ранее, 22 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора приезжал в Дом Зингера, чтобы поддержать олимпиаду, проводимую Университеттом ИТМО и «ВКонтакте» для талантливых школьников. Беглов назвал эту социальную сеть одним из брендов Северной столицы.

«Мы взяли курс на открытое правительство, и должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться. Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы. Для нас это очень важно, и я буду всячески способствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены «ВКонтакте», — заявил тогда Александр Беглов.

Добавим, что предыдущий губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко еще до своего вступления в эту должность в 2011 году лично вёл аккаунт в Twitter, но после прихода в Смольный отказался от его поддержания.

Активным пользователем соцсетей и мессенджеров являлся бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. После отставки с поста в Смольном он продолжает общаться в этой среде.

Экс-губернатор Петербурга, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ведет блог на сайте верхней палаты российского парламента.