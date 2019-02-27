Воронеж, 27 февраля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Работы по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» в Воронеже будут завершены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил глава региона Александр Гусев на встрече с депутатом Госдумы РФ Евгением Ревенко («Единая Россия»).

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежская Ротонда. Лето 2018 года

Ревенко проинформировал губернатора о результатах экспертизы проектно-сметной документации и начале второго этапа работ по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда». Александр Гусев отметил, что данные работы будут завершены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Между тем, как сообщил на своей странице в Facebook Евгений Ревенко сегодня, 27 февраля, на данный момент завершены работы по проведению экспертизы и разработке документации для проведения консервации Ротонды — для их проведения ранее было собрано 1,6 млн рублей. Общая стоимость работ по консервации и благоустройству прилегающей территории по данным, приведенным Ревенко, составит 18,7 млн рублей. Эти средства планируется выделить из бюджета Воронежской области.

«Сегодня, по согласованию с губернатором А. Гусевым, я объявил о начале второго этапа реализации проекта и назвал общую стоимость работ по консервации и — 18,7 млн руб. Губернатор подтвердил готовность выделить эти средства из областного бюджета. Спасибо!!! Активная фаза консервации начнётся летом. И уже с уверенностью можно сказать, что к 75-летию Победы все работы будут завершены», — написал депутат Госдумы в Facebook.

Ротонда является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась. В начале 2018 года на состояние Ротонды внимание Минкультуры России обратил внимание Евгений Ревенко.