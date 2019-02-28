Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. 8 сентября 2019 года должны состояться выборы губернатора Санкт-Петербурга. Какие угрозы следует преодолеть нынешнему врио губернатора Александру Беглову для того, чтобы именно его кандидатура оказалась лидирующей, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Горбунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Специалисты, ответившие на соответствующий вопрос Института региональной экспертизы, предполагают, что Беглов будет выдвигаться, но сомневаются, что он будет представлять «Единую Россию». Тем не менее даже самовыдвиженчество не спасет его от рисков, с которыми ему следует справиться еще до выборов. По мнению руководителя аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, накопившиеся в городе проблемы могут в любой момент разрядиться событием, в результате которого эмоциональный всплеск населения будет направлен на обвинение врио губернатора в халатности. Из недавних примеров достаточно привести рухнувшие перекрытия в ИТМО — проблемы могли копиться годами, но отвечать за них будет именно тот, кто в данный момент находится у власти.

Местные элиты также представляют угрозу, так как объединить всех, не обидев никого, для Беглова — задача насущная и трудновыполнимая. Что же до несистемной оппозиции, то ее усилия на нагнетание нелегитимности как власти, так и проводимой ею кампании в отношении выборов, имеют всё больше шансов на успех. И тем не менее возможности Беглова велики, команда сильна и шансы разобраться с проблемами, не решавшимися годами, остаются.

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