Москва, 27 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В России по итогам 2018 года наблюдался существенный рост объема задолженности физических лиц перед банками. Это сопряжено как с проведением Банком России мягкой денежно-кредитной политики, предполагающей, в частности, снижение ставок кредитного рынка, так и очередным падением доходов населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н. Владислава Полетаева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Очевидным следствием падения ставок является рост спроса на кредиты. Значительную долю в структуре ссудной задолженности занимают ипотечные кредиты. Это объясняется тем, что ипотека является одним из немногих доступных гражданам способов улучшения жилищных условий. Для банков же это относительно низко рисковые (в сравнении с, например, потребительским кредитованием) способы размещения временно свободных денежных средств», — пояснила эксперт.

Что же касается потребительского кредитования, то тут стимулом для граждан, с одной стороны, также послужило падение ставок, а с другой уменьшение доходов населения и рост цен на продукцию.

«Следует отметить, что кредитование населения бесспорно способствует увеличению потребительского спроса в экономике, способствуя экономическому росту. Однако в то же время очевидным следствием кредитной экспансии является наращивание объема проблемных кредитов в банках, который, в условиях очередного ухудшения экономической ситуации приведет к существенному ухудшению портфелей ссудной задолженности и ухудшению финансового положения банков», — считает Полетаева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Общероссийского народного фронта, общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей.

Читайте также: Долги граждан России перед банками превысили 14 трлн рублей