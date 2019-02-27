Москва, 27 февраля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Чаще всего подрабатывают по своей специальности во время декрета (отпуска по уходу за ребенком) тестировщицы программного обеспечения (75%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Negative Space Женщина за компьютером

Также не отказываются от подработки во время декрета переводчицы (65%), дизайнеры (64%), женщины-журналисты (49%) и программисты (42%).

Не перестают работать по профессии юристы (38%) маркетологи (34%) менеджеры, архитекторы (по 33%), медсестры, учителя и психологи (25−30%).

Среди врачей, бухгалтеров и инженеров более 20% женщин, подрабатывавших по основной специальности в декрете. Реже всего работают офис-менеджеры и секретари (6 и 3% соответственно).

Опрос проведен 11 января — 15 февраля 2019 года во всех округах России. Опрошены 2100 женщин, имеющих постоянную работу на момент рождения ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%), имеющих работу, удовлетворены условиями своего труда.

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