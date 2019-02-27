Москва, 27 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Общим результатом работы компании «Роснефть» в сфере сохранения и защиты белых медведей стало существенное обновление представлений о распределении, ключевых местах обитания и популяционных связях белого медведя. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Д. Банин Белый медведь

За всё время работы компании в этом направлении продолжительность полевых исследований белых медведей составила более 6 месяцев, продолжительность авианаблюдений — более 200 часов. Зарегистрировано более 500 встреч, среди которых как встречи с одиночными особями, так и с группами из нескольких животных. В ключевых местах обитания установлено более 70 автономных фоторегистраторов, детально обследовано более 30 животных, отобрано и проанализировано в лаборатории около 500 биологических образцов.

С 2013 году под опекой предприятия находятся белые медведи во всех российских зоопарках. К настоящему времени в 15 зоопарках страны «Роснефть» обеспечивает содержание 32 белых медведей, из них: 15 взрослых самок, 13 взрослых самцов и 4 медвежат в возрасте до двух лет. В 2018 году в дикой природе (посёлок Диксон, Красноярский край) был спасен и привезен в зоопарк Красноярска белый медвежонок-сирота. Это оказалась молодая самка, ей дали кличку Урсула.

Напомним, 27 февраля мир празднует Международный день белого медведя. Цель праздника — привлечь дополнительное внимание к охране самого крупного наземного хищника планеты. Сейчас на Земле, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тысяч животных. Белый медведь населяет весь арктический бассейн, включая его побережья и острова. Географических границ для вида не существует. Основными факторами, определяющими его распространение, является морской лед, наличие мест, пригодных для устройства самками родовых берлог, а также доступность пищи.

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