Астана, 27 февраля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать льготный механизм предоставления ипотечных займов под 2−3% годовых, сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Глава государства отметил, что льготным займом смогут воспользоваться многодетные и неполные семьи, а также родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Президент добавил, что для реализации постановленной задачи через АО «Жилстройсбербанк Казахстана» ежегодно планируется выделять 50 млрд тенге ($132 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года объем ипотечных кредитов в Казахстане составил 1,303 трлн тенге ($3,46 млрд), что на 18,9% больше, чем годом ранее.