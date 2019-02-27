Москва, 27 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Правительство России и Центробанк должны принять меры для снижения ипотечных ставок. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает 27 февраля пресс-служба Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам поручено снизить до 8% годовых и ниже за счет дополнительных мер. В срок до 15 января 2020 года следует представить соответствующий доклад, далее доклады должны повторяться раз в полгода, отметил глава государства.

Кроме того, президент предложил компенсировать семьям, где появится третий ребенок и последующие дети, 450 тысяч рублей. Для семей с двумя и более детьми — установить льготную ставку в размере 6% на весь срок действия кредита.

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Еще одна предложенная мера — ввести механизм «ипотечных каникул» для тех, кто временно остался без дохода. Эти и другие поручения даны главой государства с целью реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках послания Федеральному собранию Путин поддержал инициативу об «ипотечных каникулах» и заявил, что «загонять человека в тупик — последнее дело». Он отметил, что речь идет о сложной задаче, так как нужно и помочь людям, и не навредить банкам.