Москва, 27 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Новации в сфере использования контроль-кассовой техники активно внедряются и уже продемонстрировали положительный эффект. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации.

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«На текущий момент более 888 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировали более чем 2,4 млн кассовых аппаратов, работающих онлайн. Это в два раза с лишним выше, чем дореформенный парк кассовых аппаратов, которые работали в системе онлайн», — заявил Мишустин.

Он отметил, что контроль в режиме реального времени в сегменте розничной торговли и услуг особенно важен, поскольку это «наиболее рискоёмкий сектор экономики».

«В сутки примерно пробивается 150 млн чеков на сумму более 90 млрд рублей. В ежедневном режиме данная информация поступает в центр обработки данных налоговой службы, кластеризуется, и результат, который мы имеем, — то, что выручка по каждой кассе в полтора раза больше, чем была до введения ККТ в действие. Это свидетельствует о легализации бизнеса и способствует росту доходов региональных и местных бюджетов», — указал руководитель ФНС.