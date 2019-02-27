Москва, 27 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Региональные власти научились гораздо эффективнее собирать налоги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

«Если исключить фактор инфляции, то за пять лет в региональные бюджеты поступления в реальном выражении увеличились на 15% при росте ВВП, сальдированном за пять лет, — на 2,4%. Эти цифры говорят о кумулятивном эффекте обеления экономики страны, в том числе за счёт внедрения новых элементов администрирования и цифрового контроля», — заявил Мишустин.

По его словам, 87% доходов региональных бюджетов формируют НДФЛ (39%), налог на прибыль (33%) и налог на имущество (15%). Остальное составляют акцизы и упрощённая система налогообложения.

«Все ключевые налоговые доходы 2018 года продемонстрировали двузначные темпы роста. Поступления страховых взносов второй год опережают рост заработной платы. По итогам 2018 года рост взносов 10,6% против 9,9%», — отметил он.