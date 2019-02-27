Москва, 27 февраля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В России женщины трудоспособного возраста чаще всего умирают от онкологических заболеваний. Согласно статистике Росстата, в 2017 году от новообразований (злокачественных или доброкачественных опухолей органов и тканей) умерли 19,6 тыс. представительниц прекрасного пола.

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Ещё одна распространённая причина смертности женщин — болезни системы кровообращения, пишет RT. От них за год скончались 18,9 тыс. женщин. На третьем месте — внешние причины, среди которых несчастные случаи, нападения, автоаварии. От них умерли 15,8 тыс. женщин.

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Кроме того, в списке основных причин смерти женщин — болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные заболевания, а также болезни органов дыхания.

Добавим, что всего в 2017 году умерли 82,6 тыс. женщин в возрасте до 54 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной смерти мужчин в России ранее были названы болезни системы кровообращения, в том числе инсульты и инфаркты миокарда. От них в 2017 году скончались 102 тыс. человек. А вот новообразования оказались лишь на третьем месте по частоте смертей среди мужчин. Они стали причиной смерти 42 тыс. представителей сильного пола.