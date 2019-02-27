Москва, 27 февраля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Повышение топливного сбора компанией «Аэрофлот» скажется на российских гражданах. Об эффективности работы «Аэрофлота» уже сказано много критических и во многом справедливых замечаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Шереметьево»

По его словам, «Аэрофлот» часто не использует механизмы динамичного ценообразования, однако цены на некоторые направления стабильно остаются высокими, даже в случае если заполняемость кресел невысока, а времени до вылета остается совсем немного.

«Думаю, в условиях продолжающегося ухудшения социально-экономического положения жителей России преимущество будут иметь лоукостеры, способные предложить диверсифицированные варианты транспортировок.

Повышение топливного сбора «Аэрофлотом» — это, несомненно, не самый благоприятный инфоповод, связанный с компанией. Он является прямой иллюстрацией того, как повышение фискального бремени бьёт по кошельку простых граждан», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, «Аэрофлот» с 4 марта повышает топливный сбор на 200 руб. Новый тариф будет действовать с 1 апреля. Компания объяснила это решение девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина.

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