Москва, 27 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Минтрансе РФ состоялось совещание о возможности раздельного получения пилотского образования. Росавиации рекомендовано пересмотреть сложившуюся практику обязательного совмещения образования и получения пилотского и устранить препятствия. Вопрос на контроле замминистра. Срок — март 2019-го.

Ralf Roletschek Пилоты

«На самом деле это не просто совещание. Несколько лет выстраивалась система гособучения с совмещением образования и пилотского. Под эту идею разорили десятки АУЦ (авиационных учебных центров), обвалили рынок. Результат плачевен. Даже в рамках гособучения совместить не удалось. Теперь началось движение к обратному. К мировой практике. АОН (частная и любительская авиация) там неявно присутствует. Все, кто получал ответы на свои запросы в духе «идите учиться в Питер», больше их не будут получать. Требование обязательно выдавать диплом тоже скоро уйдет в прошлое. Это огромный шаг. Конечно, это шаг к решению вопросов о том, что делать с людьми, лишенными пилотских [свидетельств] по формальным основаниям — мы за вопросы общения, но без претензий к летной подготовке. Для них предусмотрена заочная подготовка для устранения проблемы, а не повторная, как предлагалось раньше», — сообщил ИА REGNUM председатель профсоюза АОН Вадим Цыганаш.