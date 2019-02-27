Анкара, 27 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление американской стороны. Какое-либо отступление в этом вопросе невозможно, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Российский президент Владимир Путин предоставил Анкаре выгодные возможности по приобретению ЗРК, и турецкая сторона согласилась. США могут рассчитывать на согласие Турции в случае, если предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, однако о шагах назад по С-400 не может идти речи, подчеркнул турецкий лидер.

«Мы не можем здесь отступить», — сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на изменение Вашингтоном «неправильного подхода» к закупке Турцией С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена получить от России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд согласно контракту, заключенному в 2017 году. Поставками Анкаре российских ЗРК недовольны власти США.

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