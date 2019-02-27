Якутск, 27 февраля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают проблемы катастрофической нехватки мест в школах столицы региона. На обсуждение представителей Госсобрания республики, мэрии города и родительского комитета был вынесен вопрос строительства пристроя к школе №17, учеников в которой в пять раз больше, чем должно быть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

lxandrew Школа №17. Якутск

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В каждом классе этой школы учатся почти по 40 детей, всего она приняла 1 683 учащихся при вместительности 350, во вторую смену в том числе учатся дети из начальных классов.

«Детям буквально негде учиться, нет классов для проведения занятий. Мы подняли этот вопрос в управлении образования, написали письма в окружную администрацию города, правительство республики и Ил Тумэн. Мы хотим, чтобы выделили деньги на строительство пристройки к нашей школе», — цитирует ЯСИА председателя родительского комитета школы №17 Бориса Иванова.

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Проблему нехватки помещений для обучения руководство школы пытается решить путём проведения занятий в приспособленном здании бывшего семейного развлекательного центра «Оранжевый слон» и в помещениях политехнического лицея. Учителям приходится бегать между зданиями, чтобы проводить уроки, а расписание приходится составлять так, чтобы оно не совпадало со временем проведения уроков в лицее, и классов всё равно не хватает.

Руководству города предложено выйти из этой ситуации с помощью строительства нового корпуса школы на месте её спортивной площадки. Вместительность пристроя, как предполагается, составила бы 250 мест, и это могло бы решить проблему нехватки учебных мест, считает директор образовательного учреждения Лена Афонская.

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Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев назвал школу №17 уникальной и обещал инициировать рассмотрение мэрией города вопроса строительства пристроя.

«Такой школы больше в Якутске нет. Здесь количество обучающихся превышено в пять раз. Ситуация с школой №17 наиболее острая. Мы сегодня обозначили серьёзность ситуации. После того как глава города Сардана Авксентьева выйдет из отпуска, мы проведём совещание по этому вопросу. Там будем принимать решения, которые мы предпримем в этом году», — сказал спикер Ил Тумэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале 2018 года директор лицея Якутска и депутат думы города Надежда Трофимова оценивала ситуацию с переполненностью школ как критическую.

«Школы абсолютно переполнены. Стоит вопрос о переходе на обучение детей в три смены. Мы как депутаты ставим вопрос о том, что необходимо делать пристрой к школам, выкупать и адаптировать под учреждения образования неприспособленные здания, и эта работа идёт, но медленно. Решение проблемы зависит от финансирования из республиканского и муниципального бюджетов: вопрос в деньгах, которых нет», — констатировала Надежда Тимофеева.

Нехватка мест в учреждениях среднего образования ранее стала причиной скандала со школой «Айыы Кыhaта». Это единственное учебное заведение в новом, 203-м микрорайоне Якутска оказалось национальным, с преподаванием на якутском языке. Проживающие в этом микрорайоне родители русскоязычных детей сочли странным, что им придётся отправлять их в соседние школы (в которых при этом также наблюдается сильная нехватка мест), и вокруг «Айыы Кыhата» разгорелся скандал.

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