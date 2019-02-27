Якутск, 27 февраля, 2019, 06:58 — ИА Регнум. За январь госдолг Хабаровского края возрос с 49 до 54,9 млрд рублей — почти на 6 млрд рублей. Это стало итогом того, что суммарный объём кредитов дальневосточных регионов увеличился с 205,9 до 211,8 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Увеличилась за первый месяц 2019 года также сумма кредитов Еврейской автономии и Чукотки — на 400 и 480 млн рублей соответственно до 5,7 и 10,8 млрд рублей. Уменьшился госдолг Якутии (почти на 300 млн, до 50,4 млрд) и Магаданской области (на 430 млн, до 13,8 млрд рублей).

Неизменными остались объёмы кредитов Бурятии (12 млрд рублей), Забайкальского края (27,6 млрд), Камчатки (4 млрд), Приморья (5,2 млрд) и Амурской области (27,4 млрд). У Сахалина по-прежнему нет долгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень закредитованности регионов Дальнего Востока остался примерно на том же уровне, на котором был 1 января 2018 года. Пока большинство субъектов ДФО чуть-чуть сокращают размер своих кредитов, Бурятия, Магаданская область, Хабаровский и Приморский края продолжают их брать. Особенно отличился Хабаровский край, за год нарастивший размер своих займов на 8 млрд рублей.