РФ ждёт смягчение визового режима и увеличение видов доходов? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Госдуму внесён законопроект о частичной отмене въездных виз в Россию;
- На 55% выросло количество отказов на въезд в страны ЕС для украинцев;
- Тимошенко обещает импичмент Порошенко;
- Будущее Испании оказалось в руках китайских компаний;
- До 1 мая регионы должны найти резервы по увеличению видов доходов населения.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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