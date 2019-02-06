Вашингтон, 27 февраля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Отключение от интернета российской компании «Агентство интернет-исследований» (Санкт-Петербург) было проведено американским киберкомандованием в ноябре 2018 г., со ссылкой на свои источники пишет The Washington Post.

(сс) James N. Mattis Кибератака

Источники сообщили: хакерская атака связана с тем, что в США проходили выборы, и американцы опасались кибервмешательства со стороны Москвы. Это было сделано, поскольку американское киберкомандование теперь имеет полномочия противостоять «российской угрозе».

Напомним, промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 6 ноября 2018 г. Были избраны палата представителей конгресса, 39 губернаторов, переизбраны 35 сенаторов. Кроме того, были выбраны 6 073 члена региональных парламентов, судьи, члены советов школьных округов.