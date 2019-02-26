Лондон, 27 февраля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила членам британского парламента сценарий по выходу страны из состава Евросоюза. Соответствующее заявление Мэй сделала на выступлении в палате общин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Согласно ее предложению, 12 марта на голосование будет выставлен новый вариант соглашения с руководством ЕС по условиям Brexit. Если проект соглашения не найдет поддержки среди депутатов, то Мэй предложит им проголосовать по выходу страны из ЕС без заключения соглашения (так называемый «жесткий Brexit»). Если и такой вариант не устроит парламентариев, Мэй готова предложить им проголосовать по отсрочке даты выхода Великобритании из Евросоюза. При этом она подчеркнула, что не хотела бы отсрочки Brexit.

Напомним, согласно текущим договоренностям Великобритании и Евросоюза, процесс выхода страны из ЕС должен начаться 29 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что руководство ЕС готово рассмотреть вариант отсрочки Brexit, если об этом попросит Великобритания. Представитель ЕС подчеркнул, что в таком случае Великобритании смогут предоставить два дополнительных месяца на принятие решения.