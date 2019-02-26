Вашингтон, 27 февраля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Приговор российской гражданке Марии Бутиной, арестованной летом 2018 года в США по обвинениям в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации, суд может вынести в начале апреля, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл журналистам.

Pavel Starikov Мария Бутина

По его словам, приговор может быть вынесен после промежуточного заседания, которое состоится 28 марта. Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора. Он добавил, что в настоящее время состояние здоровья российской гражданки — хорошее.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации в американском минюсте, а также в попытках влияния на «внутреннюю политику страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что состояние здоровья его подзащитной — удовлетворительное. По его словам, Бутину больше не держат в одиночном заключении.