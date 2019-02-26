Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора
Вашингтон, 27 февраля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Приговор российской гражданке Марии Бутиной, арестованной летом 2018 года в США по обвинениям в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации, суд может вынести в начале апреля, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл журналистам.
По его словам, приговор может быть вынесен после промежуточного заседания, которое состоится 28 марта. Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора. Он добавил, что в настоящее время состояние здоровья российской гражданки — хорошее.
Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации в американском минюсте, а также в попытках влияния на «внутреннюю политику страны».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что состояние здоровья его подзащитной — удовлетворительное. По его словам, Бутину больше не держат в одиночном заключении.