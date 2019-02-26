Долги граждан России перед банками превысили 14 трлн рублей
Москва, 26 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей. Об этом 26 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.
По информации издания, больше всего займов оформлено жителями Калмыкии, Тувы, Чувашии, Иркутской области и Югры, а наибольшее число просрочек по платежам фиксируется в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.
Отмечается, что общая кредитная задолженность граждан продолжит расти, но в то же время сокращается число тех, кто не в состоянии своевременно погашать долги.
Согласно данным ОНФ, около половины долгов граждан перед банками сегодня приходится на ипотечные кредиты. Именно с ипотекой, привлекающей клиентов низкими ставками, связывают рост долгов эксперты. Вместе с тем специалисты отмечают, что в перспективе определяющим фактором будет служить экономическая обстановка в стране, которую в нынешних условиях непросто предугадать.
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