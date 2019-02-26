Москва, 26 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей. Об этом 26 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

По информации издания, больше всего займов оформлено жителями Калмыкии, Тувы, Чувашии, Иркутской области и Югры, а наибольшее число просрочек по платежам фиксируется в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

Отмечается, что общая кредитная задолженность граждан продолжит расти, но в то же время сокращается число тех, кто не в состоянии своевременно погашать долги.

Согласно данным ОНФ, около половины долгов граждан перед банками сегодня приходится на ипотечные кредиты. Именно с ипотекой, привлекающей клиентов низкими ставками, связывают рост долгов эксперты. Вместе с тем специалисты отмечают, что в перспективе определяющим фактором будет служить экономическая обстановка в стране, которую в нынешних условиях непросто предугадать.

Читайте также:

Государство готово спасать: о закредитованности граждан РФ

Не слова, а что может снизить ставки по ипотеке