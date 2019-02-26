Лондон, 26 февраля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Банк Англии готов спасать экономику Великобритании в «исключительных обстоятельствах, связанных с Brexit», 26 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с Brexit… комитет окажет любую денежную поддержку, какую только сможет», — заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании рассматривает возможность продления сроков Brexit — ожидалось, что страна покинет Евросоюз 29 марта, но пока между Лондоном и Брюсселем до сих пор нет соглашения о выходе.

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