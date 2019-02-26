Российские корабли следят за вошедшим в Балтийское море эсминцем ВМС США
Москва, 26 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Российские военные корабли ведут слежение за вошедшим 26 февраля в Балтийское море ракетным эсминцем ВМС США USS Gravely. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
«Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО эсминец «Грейвли» в 14:00 мск вошёл в акваторию Балтийского моря. Судно оснащено современной системой противоракетной обороны Aegis, а также может иметь на вооружении до 56 крылатых ракет Tomahawk.
Американский эсминец «Грейвли» появляется в Балтийском море уже во второй раз с начала 2019 года. В январе судно провело в регионе 19 дней и заходило в порты Дании и ФРГ.