Москва, 26 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия продолжит поддерживать Павла Грудинина, которого сегодня лишили депутатского мандата Совета депутатов городского округа Видное (Московская область).

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грудинина лишили мандата депутата Совета городского округа Видное. Ранее он был снят с должности председателя этого Совета. Причина такого решения депутатов в том, что у Грудинина якобы есть офшор в Белизе, который он не задекларировал.

Сам Грудинин все обвинения отвергает и утверждает, что никакого офшора у него нет. Грудинин намерен добиваться восстановления своего мандата через суд.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия продолжит поддерживать Грудинина, который в 2018 году выдвигался в президенты от коммунистов.

«С ним целый год сводят счеты все, кто перепугался до смерти, что появился народный лидер. Прокурор какую-то телегу написал там самую настоящую, что есть офшоры, еще что… Уже давно доказано, что этого нет», — сказал Зюганов.