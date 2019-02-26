Вашингтон, 26 февраля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжат рост, несмотря на резкое падение после заявлений президента США Дональда Трампа, 26 февраля передает агентство Reuters.

Дональд Трамп в Twitter

«Рынок начал понимать, что Дональд Трамп не может «Твиттером» добывать нефть или ограничивать ОПЕК», — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля после угроз Трампа в адрес ОПЕК нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель.

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