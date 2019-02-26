Лондон, 26 февраля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили рост после однодневного спада в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК, 26 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 67 центов, до $65,43 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на 36 центов, до $55,84 за баррель.

Тем не менее нефтяные цены ещё не отыграли 3%-ное падение, вызванное заявлениями Трампа 25 февраля.

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