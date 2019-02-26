Вашингтон, 26 февраля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Вашингтон будет вводить новые санкции против Москвы до тех пор, пока Крым не вернётся под контроль Украины. Об этом 26 февраля заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Он отметил, что Соединённые Штаты «не принимали и не примут» воссоединение Крыма с Россией, а также обвинил Москву в «многочисленных нарушениях прав человека» на полуострове.

«Мы будем и далее поддерживать и усиливать санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращён», — написал спецпредставитель США в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Курт Волкер принял президента Украины Петра Порошенко на борту эсминца ВМС США Donald Cook в порту Одессы.

Украинский президент позднее заявил, что состоявшаяся встреча даёт «яркое представление об уникальном сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном» и является важным сигналом Кремлю.

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