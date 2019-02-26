Москва, 26 февраля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Рабочая группа по подготовке Госсовета РФ по социальной политике под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина предложит президенту России Владимиру Путину«дополнительный набор идей» по улучшению ситуации в социальной сфере. Об этом заявил Андрей Никитин, комментируя заседание рабочей группы, которое он провёл сегодня, 26 февраля, в Москве.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

В заседании приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, руководители регионов, общественные деятели, эксперты.

Новгородский губернатор Андрей Никитин подчеркнул, что решения, которые будут выработаны рабочей группой, будут направлены президенту страны в качестве дополнительных мер по улучшению ситуации в социальной сфере.

«Сегодня эксперты высказывали разные позиции. Пока точно рано говорить о каких-то решениях, потому что все высказались о том, какие подходы существуют. Действительно, одна из самых неприятных сегодня закономерностей — это то, что рождение детей приводит к увеличению бедности. И семьи с тремя и более детьми, как правило, уходят за черту бедности. Президент своими решениями, озвученными в послании, в определённом смысле эту ситуацию поправил. Но этого явно недостаточно», — заявил Никитин.

По его словам, рабочая группа проанализирует практики по решению этой проблемы, которые уже есть в регионах и которые могут быть дополнены и предложены к масштабированию на федеральный уровень.

В качестве задач Андрей Никитин назвал развитие системы социальных контрактов, адресного подхода при решении проблем семей, трансформацию системы помощи людям, которые нуждаются в долговременном уходе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля 2019 года, президент страны Владимир Путин озвучил ряд новых предложений по улучшению качества жизни семей и демографической ситуации в целом. С 1 января 2020 года практически в полтора раза увеличится число семей, которые получат право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Президент предложил оплачивать за многодетные семьи из федерального бюджета 450 тыс. рублей ипотечного кредита, продлить для них срок ипотечной ставки в размере 6% на весь срок погашения кредита и увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество, а пособие по уходу за детьми с инвалидностью повысить с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

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