Лондон, 26 февраля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Ричард Гир заявил, что он, скорее всего, больше не будет сниматься в телесериалах. Актер сказал, что съемки шоу «МатьОтецСын» (MotherFatherSon) проходили слишком долго и вымотали его. Об этом 26 февраля сообщил портал Daily Mail.

JanPress Ричард Гир

В новом сериале телеканала BBC Гир исполнил роль медиамагната по имени Макс, имеющего весьма сложные отношения со своим сыном. Актер отметил, что дал согласие на участие в проекте из-за того, что ему понравился сценарий.

«Это были шесть месяцев съемок, как будто я снимался в четырех независимых фильмах, но играл одного и того же персонажа. Слишком долго. Я не думаю, что сделаю это снова», — заявил Гир, который в августе 2018 года отметил 69-летие.

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Напомним, ожидается, что сериал «МатьОтецСын» канал BBC покажет в 2019 году. На съемочной площадке компанию ричарду Гиру составили Хелен Маккрори («Острые козырьки»), Билли Хоул («Король вне закона»), Сара Ланкашир («Счастливая долина») и Дэнни Сапани («Страшные сказки»).