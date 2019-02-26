Москва, 26 февраля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 1 по 10 марта на 23 площадках столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица

Отмечается, что на фестивальных площадках, которые откроются в разных районах столицы, свою продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России.

Гости фестиваля смогут попробовать более 70 видов сыров, 30 сортов чая, десятки деликатесов из мяса дичи, разных видов рыбы и морепродуктов.

Также на площадках фестиваля испекут более 60 видов блинов с 150 начинками и топингами. На «Московской Масленице» можно будет попробовать арабские блинчики катаеф, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане, чешские паланчики, шведские блинчики рагмунк, немецкие блины пфанкухен и белорусские чачохи.

Кроме этого, в дни фестиваля будет организовано 1,5 тысячи мастер-классов — 700 кулинарных и 800 ремесленных и творческих. Гости смогут освоить азы разнообразных ремесёл и народных промыслов, а также познакомиться со старинными масленичными традициями.