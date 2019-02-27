Кампала, 27 февраля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Технологическая отсталость Африки неожиданно стала для нее возможностью обогнать все остальные регионы планеты в сфере мобильных платежных приложений. Как мобильные деньги заменяют африканцам классические банки, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Adam Cohn Пункт оплаты мобильной связи. Уганда

Правительство Уганды анонсировало готовящееся разрешение для граждан своей страны покупать государственные ценные бумаги через мобильное приложение. Новизна этого проекта в том, что до сих пор ни одна страна в мире не пробовала давать столько свободы, опираясь всего лишь на мобильные деньги, «носимые» гражданами в своих смартфонах.

Теперь Уганда планирует продажу не узкого спектра гособлигаций, а ценных бумаг как таковых. Такое доверие к обладателям мобильных денег имеет под собой серьезную основу, ведь именно небанковские платежные приложения стали для большей части африканского населения заменой недостаточно развитой банковской сети. Исследования показывают, что взрослое население Африки опережает по насыщенности мобильными счетами остальное население планеты более чем в пять раз, сейчас этот показатель достигает 10%, а в некоторых странах континента, например в Танзании и Кот-д`Ивуаре, мобильных счетов больше, чем банковских. Эксперты по африканской экономике пытаются оценить эффект, которого стоит ожидать в результате взрывного роста мобильных денежных услуг, а министр информационных и коммуникационных технологий и инноваций Руанды Паула Ингабире ребром поставила вопрос о цене смартфонов — обеспечить доступность которых для широких слоев населения она считает первоочередной задачей.

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